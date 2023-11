Apple: non ci sarà un iMac con schermo da 27"

In queste ore apprendiamo una notizia alquanto deludente per i fan della mela; sembra che Apple non sia intenzionata a rilasciare un iMac da 27 pollici con Apple Silicon. L’OEM di Cupertino ha confermato al portale americano di The Verge (e ad altri giornali) che non intende commercializzare a breve un all in one con schermo più grande di 24″ con piattaforma ARM.

iMac da 27″: ecco perché non ci sarà

Come molti di voi sapranno, Tim Cook ha interrotto la produzione dell’iMac da 27″ con SoC Intel negli anni precedenti; allo stesso modo ha tolto dal commercio l’iMac Pro e non ha mai rilasciato un iMac con chip Apple Silicon sostitutivo. Tuttavia abbiamo avuto un PC da 24″ con M1 e adesso, dopo due anni e mezzo, con M3. Per chi vuole un desktop, l’unica soluzione è quella di creare una postazione fissa con un Mac mini, un Mac Studio o un Mac Pro, abbinando uno Studio Display o un Pro Display XDR. Ecco cosa si legge nello specifico:

Apple non realizzerà una versione Apple Silicon dell’iMac da 27 pollici per sostituire il modello dotato di Intel che ha interrotto nel 2022. L’azienda sta invece concentrando la linea di iMac attorno al modello da 24 pollici che è stato rilasciato per la prima volta all’inizio del 2021 e appena aggiornato con il nuovo processore M3 questo autunno.

Queste parole provengono da uno dei PR di Apple, Starlayne Meza, che ha confermato i piani della compagnia a The Verge. Lo scopo di Apple è quello di invogliare gli utenti a comprare uno Studio Display con Mac al seguito. Considerando che non ci sono piani per un iMac da 27″, l’unica è quella di comporre il setup secondo il proprio gusto personale. L’analista Ming-Chi Kuo si aspetta di vedere un iMac da 32″ con schermo miniLED nel 2025; sarà vero?

Intanto vi consigliamo di prendere l’iMac con M3 a soli 1629,00€, il suo prezzo di listino, in colorazione azzurra, con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.