Apple MagSafe Duo: l'accessorio INDISPENSABILE per i viaggi, OGGI in super sconto

Se sei un felice possessore di dispositivi Apple come iPhone, Apple Watch e AirPods, l’alimentatore Apple MagSafe Duo potrebbe essere il compagno di ricarica perfetto per le tue esigenze; se ti muovi spesso in viaggio per lavoro o per piacere poi, questo gadget sarà il tuo migliore amico. Su Amazon, puoi acquistarlo con un prezzo scontatissimo di soli 134,00€, risparmiando diverse decine di euro rispetto al prezzo di listino di 159,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata e avrai accesso a tanti vantaggi esclusivi sul portale di acquisto di e-commerce americano. Il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero) e in più avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Apple MagSafe Duo: il miglior alimentatore due-in-uno

Il MagSafe Duo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui gli ultimi modelli di iPhone, Apple Watch e AirPods. Questo alimentatore ti consente di caricare contemporaneamente due gadget, ad esempio telefono e orologio o, al posto di quest’ultimo, gli AirPods. Non dovrai più preoccuparti di avere cavi e adattatori separati per ogni device, poiché qui c’è tutto ciò che ti serve.

Offre una ricarica wireless avanzata e affidabile per i tuoi dispositivi della mela. Basta posizionare i prodotti sul supporto magnetico e la ricarica inizia automaticamente. È semplice, intuitivo e ti permette di mantenere i tuoi dispositivi sempre pronti all’uso.

Presenta poi design compatto e pieghevole, che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi riporlo comodamente nella tua borsa o nella tasca, ed è ideale per chi viaggia tanto o per l’uso in ufficio. Avrai sempre a portata di mano una soluzione di ricarica affidabile. È altresì realizzato con materiali di alta qualità e offre un’elevata sicurezza durante la ricarica dei tuoi dispositivi. I tuoi articoli saranno protetti da sovratensioni, surriscaldamento e altri potenziali rischi.

Acquista oggi l'alimentatore Apple MagSafe Duo al prezzo speciale di soli 134,00€ al posto di 159,00€, spese di spedizione incluse.

