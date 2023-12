Apple Magic Keyboard: la tastiera per il tuo Mac da comprare ADESSO

Se possiedi un MacBook o stai acquistando un nuovo computer della mela (magari un Mac mini) e desideri massimizzare la tua produttività senza rinunciare al comfort di una tastiera completa, la Magic Keyboard di Apple è ciò che farà sicuramente al caso tuo. La trovi ad un prezzo sensazionale: solo 85,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire e prendila adesso prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

Grazie ad Amazon avrai diritto alla consegna celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine), potrai dilazionare l’importo in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito e, non di meno, potrai godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Apple Magic Keyboard: la tastiera definitiva

La Magic Keyboard si distingue immediatamente per il suo design raffinato e la sua costruzione di alta qualità. La tastiera è dotata di tasti retroilluminati con meccanismo a forbice, che offrono una digitazione confortevole e silenziosa. È costruita in alluminio e i tasti sono in plastica morbida e piacevole al tatto con una corsa contenuta, sono ben distanziati anche se sono privi della retroilluminazione. Si connette automaticamente al tuo Mac tramite il modulo wireless o il Bluetooth e non perderà mai il segnale. Potrai utilizzarla per ore ed ore, anzi, per settimane senza il minimo problema. Volendo, la potrai sfruttare anche con un iPad visto che iPadOS ha la compatibilità con tastiera e mouse.

Leggera e sottile, si adatta facilmente alla tua borsa o zaino, consentendoti di portare con te la tua stazione di lavoro ovunque tu vada. Infine, sappi che si ricarica mediante cavo Lightning, una volta ogni tot. mesi.

