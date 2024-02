Apple Magic Keyboard con Touch ID in PROMO per completare il tuo setup

Il setup dei sogni è a un passo da te anzi, a un click da te. Se ti manca una tastiera da abbinare ai tuoi dispositivi di Casa Cupertino lasciati dire che la Apple Magic Keyboard con Touch ID è assolutamente il prodotto che fa al caso tuo.

Bella, completa di tutto e con quel di più dalla sua parte grazie al touch ID. Ora in promo su Amazon è la tua occasione visto che il ribasso del 11% te la fa portare a casa a soli 165€. Se la desideri, aggiungila al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Apple Magic Keyboard con Touch ID, il pezzo mancante

Straordinaria sotto tutti i punti di vista, la Apple Magic Keyboard con Touch ID è sostanzialmente l’accessorio che desideriamo tutti quanti. Da abbinare al tuo Mac è il sogno che si avvera quindi fatti coraggio e prendi la palla al balzo per renderlo realtà.

Realizzata con materiali di prima qualità, la sua base in alluminio le regala un feeling premium e soprattutto la stabilità che ti consente di digitare senza mai doverla rimettere a posto. Rispetto al passato ha una configurazione dei tasti che rispetta il layout QWERTY italiano e ti regala anche più comodità.

Cosa significa? Prima di tutto, come puoi vedere, è completa di tastierino numerico ma ci sono anche i tasti funzione e i comandi rapidi. I singoli pulsanti sono disposti in modo più spazioso senza risultare dispersivo così da ottimizzare la digitazione e l’utilizzo in generale.

Il touch ID è il valore aggiunto con cui sblocchi computer, app e altre impostazioni con un singolo tocco del tuo dito.

Ti faccio sapere che la tastiera è Bluetooth, si collega a tutti i dispositivi con Chip Apple ed è completamente ricaricabile. Una ricarica completa ti garantisce un mese intero di utilizzo.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon e fai diventare immediatamente tua la Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 165€ con lo sconto in corso.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

