Apple Magic Keyboard a un PREZZO FOLLE grazie a questo Sconto!

Se sei alla ricerca della miglior esperienza per la digitazione che accompagni il tuo Mac, quest’offerta è davvero il top. L’originale Apple Magic Keyboard è infatti scontata del -21% su Amazon, arrivando a costare solo 85,99€ al posto dei classici 109,00€: un’occasione da non perdere assolutamente per gli amanti della mela morsicata.

Apple Magic Keyboard: una delle migliori tastiere di sempre

La Magic Keyboard presenta un design che coniuga eleganza e compattezza, caratterizzato da un profilo sottile e una parte posteriore piatta. I tasti, ampi e confortevoli, offrono una corsa profonda e un preciso feedback tattile, garantendo un’esperienza di digitazione superiore. La tastiera è realizzata con alluminio anodizzato di alta qualità, conferendole un aspetto raffinato e una robustezza duratura. Connessione senza fili è la parola d’ordine della Magic Keyboard, che si collega al tuo dispositivo tramite Bluetooth, liberandoti dai fastidi dei cavi. Con una batteria integrata che dura fino a un mese con una sola carica, puoi goderti un utilizzo prolungato. Il tasto di comando universale rappresenta un vantaggio chiave, consentendoti di controllare vari dispositivi Apple con un singolo tocco. Ad esempio, passa senza sforzo da un Mac a un iPad o da un iPhone a un Apple TV. La versatilità della Magic Keyboard è amplificata da funzioni avanzate. Il tasto di comando universale, oltre a semplificare il controllo su diversi dispositivi. I tasti, rivestiti in materiale gommato, poi, non solo offrono una piacevole sensazione al tocco, ma riducono anche il rumore durante la digitazione. Acquista subito Apple Magic Keyboard Fai subito tua l’originale Apple Magic Keyboard a un prezzo scontato di soli 85,99€ al posto dei classici 109,00€. Non sappiamo per quanto quest’offerta sarà disponibile, quindi ti conviene fare davvero in fretta!

