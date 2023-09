Apple MacBook Air M2 in SVENDITA TOTALE su eBay

Corri su eBay perché in questo momento è in corso una svendita totale sugli Apple MacBook Air M2 disponibili. La quantità è limitata quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicarti un bolide del genere. Acquistalo a soli 1039,90 euro, invece di 1349 euro (prezzo di listino Apple). Per ottenere questo prezzo imperdibile devi inserire assolutamente il Coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione Codici Sconto prima del check out.

In questo modo ricevi un extra risparmio di 100 euro sul prezzo già in promozione di 1139,90 euro. La versione in offerta è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM, perfetta per affrontare qualsiasi sfida anche importante a livello di grafica. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita e, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi dividere l’importo in 3 rate a tasso zero da soli 346,63 euro al mese. Niente male vero?

Apple MacBook Air M2: caratteristiche pazzesche

Il nuovo Apple MacBook Air M2 si propone con caratteristiche premium che rendono la tua esperienza pazzesca fin dalla prima accensione. L’ampio display da 13 pollici con tecnologia Liquid Retina supporta fino a un miliardo di colori e ha una risoluzione fino a 2 volte più alta rispetto ad altri computer portatili della stessa fascia. Grazie al contrasto elevato foto e video sembrano uscire dallo schermo.

Il processore Apple M2 garantisce prestazioni da urlo e il sistema di raffreddamento senza ventole avanzato assicura massimo silenzio e concentrazione. Sottile, leggero e con una batteria potente è perfetto per seguirti in ogni tua avventura. Acquistalo a soli 1039,90 euro, invece di 1349 euro (prezzo di listino Apple). Ottieni questo prezzo inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione Codici Sconto prima del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.