Apple MacBook Air M2: sconto immediato di 250 euro da Unieuro

Se fino ad oggi hai atteso invano uno sconto sull’ottimo Apple MacBook Air M2, dispositivo del 2022 sempre attuale, c’è finalmente una bella notizia: grazie all’ultima offerta di Unieuro, con uno sconto immediato di 250 euro, puoi acquistare il modello base con 256 GB di memoria interna a 999 euro. La promo in corso prevede inoltre la possibilità di provarlo per 60 giorni tramite il servizio Prova Mac: al termine puoi decidere di restituirlo ottenendo il rimborso completo.

Per prestazioni, design e autonomia, il MacBook Air M2 è uno dei migliori MacBook Air mai realizzati dalla casa di Cupertino. Il prezzo consigliato di 1.249 euro né è d’altronde una chiara dimostrazione, in particolare se si considera che al lancio il prezzo per la stessa versione venduta oggi a 999 euro era di 1.529 euro.

Apple MacBook Air M2 in offerta a 999 euro sul sito di Unieuro

Se Apple Silicon M1 può considerarsi un processore a suo modo rivoluzionario, M2 rappresenta un ulteriore passo in avanti sul piano delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Un dato su tutti che spiega i miglioramenti apportati riguarda il montaggio di timeline complesse in Final Cut Pro: sul nuovo MacBook Air è quasi il 40% più veloce rispetto a quanto avviene sul suo predecessore.

Il processore proprietario M2 offre poi un ulteriore miglioramento sull’autonomia, per via di una gestione dell’efficienza energetica al top. Per quantificare tutto questo in cifre, si parla di una durata della batteria fino a 18 ore.

Da dieci e lode anche il display Liquid Retina da 13,6 pollici, con bordi più sottili e un’area di visione più ampia, con una luminosità il 25% più brillante di prima.

Il notebook Apple MacBook Air M2 è in offerta a soli 999 euro sul sito Unieuro.it, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero con PayPal o Klarna.