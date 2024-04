Apple MacBook Air da 15 pollici: finalmente in offerta ad un prezzo bomba

La potenza del chip M2 di Apple non è mai stata così conveniente! Oggi il MacBook Air più recente, il modello da 15 pollici uscito nel 2023, è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente seducente: lo paghi solamente 1297€, con uno sconto del 27% sul suo normale prezzo e la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout. Meglio di così è impossibile!

Il display LiquidRetina da 15 pollici è semplicemente meraviglioso, produce immagini brillanti e dettagli nitidi, con una luminosità di 500 nit e una gamma cromatica P3. Il cuore pulsante del laptop, ovviamente, è il chip M2, che include una CPU 8-core e una GPU 10-core. Questa configurazione non solo migliora le prestazioni generali, ma ottimizza anche l’uso dell’energia, estendendo la durata della batteria fino a 18 ore di utilizzo continuo.

Il guscio del MacBook Air è realizzato in alluminio 100% riciclato, per un risultato piacevole al tatto e vistosamente di fascia premium.

L’innovazione continua con il design senza ventola, che garantisce un funzionamento completamente silenzioso, anche quando sottoponi il laptop ad un grande sforzo. Completa questo breve quadro la ricca dotazione per la multimedialità, a partire dalla webcam FaceTime HD a 1080p e dai tre microfoni in array per rendere ogni videochiamata perfetta.

Potenza, design senza tempo e tutti i vantaggi dell’esperienza d’uso di MacOS. Il MacBook Air da 15″ oggi è in offerta ad un prezzo irresistibile, non farti assolutamente scappare questa occasione e acquistalo subito!