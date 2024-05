Apple Mac Mini in offerta su Amazon: prezzo in frantumi, lo paghi anche a rate

Il Mac mini 2023 con il nuovo chip M2 è un mostro di potenza in un formato ultra-compatto. Tantissime le evoluzioni rispetto alla generazione precedente, con uno scatto in avanti impressionante sul fronte delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: lo paghi meno di 700€, grazie al super sconto del 27% sul suo normale prezzo di circa 960€.

Il design del Mac mini 2023 rimane fedele alle linee minimaliste che hanno caratterizzato questa linea di prodotti. La scocca in alluminio argento è compatta e misura 19,7 cm di lato e 3,6 cm di altezza, rendendolo facilmente integrabile in qualsiasi setup, sia domestico che professionale. La costruzione robusta e il peso contenuto (circa 1,2 kg) lo rendono facile da spostare e configurare.

Il cuore del Mac mini 2023 è il chip M2 di Apple, che offre una CPU a 8 core (quattro ad alte prestazioni e quattro ad alta efficienza) e una GPU a 10 core. Questo chip garantisce prestazioni elevate per una vasta gamma di applicazioni, dalla navigazione web e l’elaborazione di documenti, fino alla gestione di compiti più impegnativi come l’editing video e il rendering grafico. La combinazione di 8GB di RAM e 512GB di SSD assicura un’esperienza utente fluida, con tempi di caricamento rapidi e una gestione efficiente del multitasking.

Il Mac mini 2023 offre una vasta gamma di opzioni di connettività. È dotato di quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet e un jack per cuffie da 3,5 mm. Le porte Thunderbolt 4 supportano fino a due display 4K o un display 6K, rendendolo ideale per configurazioni multi-monitor. La connettività wireless include Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni rapide e stabili.