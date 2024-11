Apple iPhone 16 Pro: eleganza in titanio a un prezzo imperdibile su eBay

L’Apple iPhone 16 Pro nella versione 128GB con finitura in titanio sabbia desert è ora disponibile su eBay a 1.049,90€, un’offerta: ti basterà inserire il codice promozionale “PSPRNOV24”.

Il dispositivo è costruito con un corpo in titanio, rendendolo incredibilmente resistente e leggero. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con colori vibranti e neri profondi, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e giochi. A potenziare il tutto c’è il chip A17 Pro, che garantisce prestazioni fulminee, efficienza energetica ottimizzata e una grafica di livello superiore per un’esperienza utente senza precedenti.

Tra le caratteristiche più distintive spicca il comparto fotografico, che include una fotocamera principale da 48 MP con funzionalità avanzate come il ProRAW e un teleobiettivo potenziato. Queste specifiche permettono di scattare foto straordinarie in ogni condizione di luce e di registrare video in qualità cinematografica. Inoltre, la connettività 5G garantisce download ultra-rapidi e streaming senza interruzioni.

Non c’è davvero altro da aggiungere: è un fuoriclasse sotto qualsiasi aspetto lo si guardi. Approfitta di questa offerta su eBay e assicurati uno degli smartphone più desiderati dell’anno, sfruttando il codice “PSPRNOV24” per averlo ad un prezzo incredibilmente competitivo!