Volete acquistare un dispositivo adatto a più utilizzi e siete alla ricerca di un ottimo tablet? Apple iPad Pro 2020 da 11 pollici è in offerta su Amazon a soli 799,00 euro. Il ribasso del 17% si traduce in uno sconto effettivo di 160,00 euro che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple iPad Pro 2020: caratteristiche principali

Con un design lineare ed elegante, Apple iPad Pro da 11 pollici non passa inosservato. Grazie al suo display Liquid Retina Edge to edgte con ampiezza da 11 pollici, il device offre un'esperienza visiva molto ampia e alla pari di un notebook. Il TrueTone e la tecnologia ProMotion rendono la visione di contenuti realistica e dettagliata.

Il chip A12Z Bionic on Neural Engine è ciò che rende questo iPad speciale: attraverso la sua implementazione è possibile svolgere un numero infinito di attività. Le prestazioni, inoltre, godono di velocità e potenza per assicurare un feedback senza precedenti.



Spicca poi il comparto fotografico che vanta una doppia fotocamera posteriore che gira video in 4K e vanta uno scanner LiDAR con realtà aumentata potenziata. La fotocamera anteriore, invece, è una lente TrueDepth da 7 megapixel.

iPad Pro può essere abbinato sia alla Apple Pencil per essere utilizzato come una vera e propria tela da disegno o, ancora, alla Magic Keyboard per ottenere un dispositivo simile e potente come a un laptop. Il taglio di memoria in offerta, infine, è quello da 128 GB.

Puoi acquistare Apple iPad Pro da 11 pollici a soli 799 euro su Amazon. Acquistatelo oggi e ricevetelo in pochi giorni se siete abbonati Prime.

