iPad 10 in super offerta a 379 euro da Unieuro (ultime ore)

Dal volantino Sottocosto Apple di Unieuro peschiamo l’ennesima ghiotta offerta di giornata: Apple iPad 10 (modello 2022) è in promozione a 379 euro, il prezzo più basso mai registrato per l’ottimo dispositivo del colosso statunitense. Come da consuetudine, acquistandolo sul sito puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate da 126,33 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. La consegna è gratuita.

Nuovo design, ottima autonomia e processore A14 Bionic in condivisione con iPhone 12, per prestazioni sempre affidabili durante il normale utilizzo quotidiano: l’iPad base di decima generazione, al prezzo a cui viene venduto oggi, è uno dei migliori – se non il migliore – tablet per rapporto qualità-prezzo.

iPad 10 da 64 GB è in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

Con iPad di 10^ generazione puoi prendere appunti al volo e lavorare in multitasking passando da un’applicazione all’altra, montare un video 4K sfruttando la potenza del processore A14 Bionic e completare una presentazione in Keynote, magari usando la tastiera Magic Keyboard Folio.

Il modello in offerta dispone di iPadOS 16 come sistema operativo, 1 porta USB Type-C e una batteria con un’autonomia superiore a un giorno. Per quanto riguarda il comparto camere, monta una camera posteriore da 12 MP con zoom digitale 5X e una camera anteriore da 12 megapixel.

Ti confermiamo che la promozione Sottocosto Apple terminerà sabato 11 maggio (domani, ndr). Sono quindi le ultime ore per aderire all’offerta con protagonista Apple iPad 10, in vendita al prezzo più basso di sempre pari a 379 euro. Volendo, puoi anche dilazionare il pagamento in tre rate a interessi zero da 126,33 euro al mese.