Apple iPad mini oggi costa una vera MISERIA: si scende a 619€

Apple iPad mini è un dispositivo sorprendente, anche grazie allo splendido display Liquid Retina da 8,3″ che offre un’esperienza visiva eccezionale con immagini ultra definite, una gamma cromatica elevata e la tecnologia True Tone. Questo tablet combina design, potenza ed ergonomia in modo impeccabile, rendendo ogni attività, dal lavoro allo studio, dai giochi alla visione di serie TV in streaming, sempre accessibile.

Approfitta dell’opportunità di avere Apple iPad mini a soli 619 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 6%: non lasciarti sfuggire questa promozione e completa subito l’acquisto su Amazon per assicurati il tablet prima che l’offerta termini.

Nuovo sconto per Apple iPad mini

Grazie al potente chip A15 Bionic con Neural Engine, l’iPad mini offre prestazioni eccezionali in qualsiasi contesto. La presenza del Touch ID per l’autenticazione e di Apple Pay rende le transazioni rapide e sicure. Le fotocamere posteriori e frontali da 12MP, con grandangolo e ultragrandangolo, catturano immagini e video straordinari. Gli altoparlanti stereo regalano un’esperienza audio coinvolgente, mentre la connettività Wi-Fi 6 garantisce streaming video e download velocissimi.

Con 6GB di RAM, non ci sono rallentamenti e puoi memorizzare tutte le applicazioni e i contenuti desiderati grazie a 64GB di spazio integrato. Dimentica i problemi di autonomia: la generosa batteria ti consente di utilizzare l’iPad mini fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o di riproduzione video, offrendoti la libertà di utilizzare il dispositivo ovunque tu vada. Inoltre, la compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione e il connettore USB-C per ricarica e accessori aggiungono un ulteriore livello di versatilità a questo tablet.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere uno dei tablet Apple più convenienti: salva nel carrello iPad mini ad un prezzo che più basso non si può e ti sarà recapitato a casa con spedizione gratuita e fulminea.