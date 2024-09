iPad Pro da 13 pollici con M4: nuovo minimo su Amazon (anche in 5 rate)

iPad Pro è un vero e proprio punto di riferimento del segmento dei tablet ed è ora protagonista di una nuova offerta su Amazon: la nuova versione con display OLED da 13 pollici e chip M4 è ora in offerta al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.569 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet di Apple. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad Pro al minimo su Amazon con la nuova versione

La nuova generazione di iPad Pro segna un importante passo in avanti per il tablet di Apple che introduce il nuovo chip M4, una garanzia in termini di prestazioni, con la possibilità di gestire anche le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence.

Tra le specifiche della versione in offerta troviamo anche un display OLED da 13 pollici a cui si affiancano 256 GB di storage ad alta velocità. Il tablet ha connettività Wi-Fi oltre al sistema operativo iPadOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Pro 256 GB al prezzo scontato di 1.399 euro, con possibilità di pagare anche in 5 rate mensili. Il tablet è tocca ora il suo nuovo minimo storico.

Si tratta di una promozione ottima che consente di acquistare il miglior tablet sul mercato, con condizioni particolarmente vantaggiose. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere sfruttata tramite il box riportato qui di sotto.