Apple iPad Air 2022, prezzo in caduta libera: oggi è tuo a soli 539€

L’Apple iPad Air 2022 (5a Generazione), attualmente in super offerta su Amazon ad appena 539,00 euro, è un tablet versatile e potente, che non richiede davvero presentazioni: nel segmento dei tablet è una vera gemma. A questo prezzo non ci sono dubbi: devi prenderlo subito, prima che l’offerta vada a termine. Ti ricordiamo che al momento del checkout potrai decidere di pagarlo a rate scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Questo modello è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, che garantisce colori vividi e un’ottima qualità visiva in qualsiasi condizione di luce.

Il cuore dell’iPad Air 2022 è il chip Apple M1, lo stesso presente nei MacBook, che offre prestazioni incredibili per un tablet. Questo processore octa-core assicura che l’iPad possa gestire facilmente tutto, dalle attività quotidiane come la navigazione web e lo streaming video, fino alle applicazioni più impegnative come l’editing video o i giochi avanzati. Con 64 GB di memoria interna, c’è abbastanza spazio per applicazioni, foto e documenti.

Dal punto di vista del design, l’iPad Air si distingue per la sua leggerezza e maneggevolezza. Il modello protagonista di questa offerta è disponibile in una carinissima colorazione azzurra, è anche dotato di Touch ID integrato nel pulsante di accensione, che offre un modo rapido e sicuro per sbloccare il dispositivo e fare acquisti online.

L’iPad Air supporta anche la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, rendendolo un dispositivo versatile, perfetto anche per la produttività. Approfitta di questo irresistibile crollo di prezzo: acquistalo ora in forte sconto!