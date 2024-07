Apple iPad Air 2022, finalmente ad un ottimo prezzo: M1, Liquid Retina e tanta autonomia

L’Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 256GB) in Azzurro è attualmente disponibile a 779€, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo originale. L’iPad Air 2022 è dotato del chip M1, lo stesso che alimenta i MacBook Air e iPad Pro, offrendo prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore.

Questo chip permette al tablet di gestire facilmente compiti impegnativi come l’editing video e il gaming, garantendo un’esperienza fluida e reattiva anche con applicazioni pesanti​,

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone e ampia gamma cromatica P3 offre immagini nitide e colori vividi, ideali per la visione di contenuti multimediali e per l’uso di applicazioni creative. La fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP con funzione Center Stage mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, mentre la fotocamera posteriore da 12MP garantisce scatti di alta qualità.

L’iPad Air supporta anche l’Apple Pencil (2a generazione) e la Magic Keyboard, trasformandolo in uno strumento versatile per prendere appunti, disegnare e lavorare in mobilità. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia con un uso tipico, permettendo di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza necessità di ricarica frequente​.

Non farti scappare la possibilità di avere l’iPad Air con chip M1 ad un super prezzo: acquistalo subito in offerta su Amazon!