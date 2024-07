Apple iPad 9 in REGALO su Unieuro: solo 329€

Apple iPad 9 64GB è ancora un ottimo tablet iPadOS da sfruttare per produttività e intrattenimento. Senza pensieri, questo dispositivo è in grado di offrirti il massimo dell’esperienza utente sia per lavoro, studio o divertimento. Acquistalo adesso a soli 329€, invece di 409€.

L’offerta la trovi su Unieuro. Si tratta di un vero e proprio regalo! Approfittane finché sei in tempo. Infatti, sta andando a ruba. Ecco perché ti consigliamo di sbrigarti ad aggiudicartene uno. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro gratuito in negozio.

Apple iPad 9 64GB: tutto quello che cerchi da un tablet

Oggi non devi per forza spendere una fortuna per avere un buon tablet da usare in viaggio o a casa. Apple iPad 9 64GB adesso è un vero e proprio best buy. Acquistalo ora a soli 329€. Lo trovi solo su Unieuro e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna da soli 109,66€.

Il display Retina da 10,2 pollici con luminosità a 500 nit è perfetto per goderti al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti. Il rivestimento dello schermo oleorepellente è a prova di impronte. Inoltre è compatibile con Apple Pencil di prima generazione.

Il processore A13 Bionic eleva le prestazioni, garantendo tanta fluidità nella gestione di app e giochi, anche in multitasking. La batteria dura tutto il giorno e oltre. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta. Acquistalo ora a soli 329€, invece di 409€.