Apple iPad 9 64GB a 339€: ULTIMI PEZZI su MediaWorld

Ultimi pezzi disponibili per l’ottimo Apple iPad 9 64GB in super offerta su MediaWorld a un prezzo veramente incredibile. Tutto lo stanno acquistando. Infatti sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili che avranno pochi fortunati. Mettilo in carrello a soli 339 euro, invece di 439 euro.

Uno sconto di 100 euro davvero folle! Una vera e propria occasione per assicurarti un tablet di tutto rispetto pagando niente. Tra l’altro, grazie al volantino “Tutto Vero Tasso Zero“, con MediaWorld puoi pagarlo con finanziamento senza interessi in 20 rate a soli 16,95 euro al mese.

Apple iPad 9 64GB: molto più di un tablet, quasi un laptop

Apple iPad 9 64GB è quel tablet che vale la pena avere per le sue funzionalità e per le sue potenzialità. Molto più di un semplice tablet, si avvicina a un vero e proprio laptop per comodità di interazione e fluidità nell’utilizzo. Abbinandoci una penna smart e una tastiera è ancora più funzionale.

Infatti, è dotato del Chip A13 Bionic che rende tutto più rapido e veloce. Le prestazioni sono interessanti e regalano un’esperienza lato utente sempre soddisfacente sia in produttività che per intrattenimento. Questo è il dispositivo perfetto per guardare un film in viaggio o sul divano.

Ma è anche il dispositivo perfetto per rispondere a email, prendere appunti, disegnare e leggere. Il display Retina da 10,2 pollici è ideale per fare tutto questo senza limiti. La fotocamera frontale da 12 MP ha l’inquadratura automatica per metterti sempre al centro. Acquistalo ora a soli 339 euro.