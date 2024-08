Apple iPad (2021) in super offerta: a questo prezzo è impossibile dire di no

L’iPad base non è mai stato così conveniente. Se aspettavi da tempo di mettere le mani sul tablet entry-level di Amazon, è finalmente arrivato il momento: oggi è disponibile con un forte sconto, ad un prezzo a cui è impossibile dire di no.

L’Apple iPad di 9a gen, uscito nel 2021, può essere tuo a solamente 309,00€, con una riduzione del 24% rispetto al prezzo originale di 409,00€. Come sempre, ti ricordo che al momento del checkout potrai scegliere di dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda. Se scegli questa opzione, oggi non pagherai nulla.

Dotato di un display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone, l’iPad offre un’esperienza visiva eccezionale, rendendo la fruizione di contenuti multimediali, la lettura e il lavoro sul tablet un piacere per gli occhi. La risoluzione di 2160 x 1620 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre il chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone 11, assicura prestazioni fluide sia per le applicazioni quotidiane che per quelle più esigenti, come il fotoritocco e i giochi.

Il sistema operativo iPadOS, con la sua interfaccia intuitiva, permette di sfruttare al massimo le capacità multitasking del dispositivo, rendendolo perfetto sia per lo studio che per il lavoro.

Questo modello, con 64 GB di memoria interna, offre spazio sufficiente per app, foto, video e documenti, pur non essendo espandibile. Tuttavia, l’integrazione con iCloud consente di gestire lo spazio in modo efficiente, archiviando i file meno utilizzati nel cloud.

La connettività Wi-Fi di ultima generazione garantisce una navigazione veloce e stabile, e la compatibilità con la Apple Pencil (prima generazione) e la Smart Keyboard lo rende un dispositivo altamente versatile, ideale per prendere appunti, disegnare e lavorare. Non farti scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per acquistare l’iPad 2022 a soli 309€!