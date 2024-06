Apple iMac con chip M3 a 447€ in MENO: è la FOLLIA Amazon di oggi!

Gli iMac di Apple sono il fiore all’occhiello per gli utenti che ricercano potenza da vendere per effettuare qualsiasi compito, anche il più complesso. Ebbene, Amazon ha deciso di scontare proprio quello con l’ultimissimo chip M3. Il ribasso del -24% ti farà risparmiare ben 447€, permettendoti di portarlo a casa per appena 1.412,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple iMac con chip M3

Le prestazioni straordinarie del chip M3 di nuova generazione offrono una CPU 8-core che gestisce senza sforzo le attività più impegnative, con la GPU 10-core che permette di avere prestazioni ottimali per l’editing video ad alta risoluzione.

Sul frontale spicca l’incredibile display Retina 4,5K da 24 pollici con un’ampia gamma gamma e la luminosità di 500 nit che permette di lavorare in qualsiasi condizione di illuminazione, mentre il supporto per 1 miliardo di colori garantisce al top per qualsiasi tipo di attività.

E non mancano la webcam FaceTime HD a 1080p che, insieme ai tre microfoni in array e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale, offrono un’esperienza al top.

Ovviamente, è compatibile con tutte le tue app preferite, eseguendo senza problemi software come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom. Inoltre, supporta le app per iPhone e iPad, consentendoti di usare le tue applicazioni iOS e iPadOS direttamente sul tuo iMac, integrandosi perfettamente con tutti i dispositivi Apple e sfruttando al massimo l’ecosistema Apple, grazie a funzionalità come Continuity, AirDrop e Handoff.

Gli accessori inclusi completano l’esperienza iMac, con la Magic Keyboard con Touch ID e il Magic Mouse in tinta con l’iMac che assicura una comodità al top.

Non scendere a compromessi e scegli Apple iMac con chip M3, ora che costa 1.412,00€ al posto dei classici 1.859,00€, grazie allo sconto Amazon!