Apple: il visore avrà un processore Apple Silicon M2

Secondo un rapporto recentemente trapelato, scopriamo che il visore di Apple per la realtà mista potrebbe presentare un processore Apple Silicon M2. Questo è quanto si legge sul web.

Da diverso tempo apprendiamo che l’OEM di Cupertino sta lavorando ad una serie di nuovi articoli; PC, laptop fanless, iPad, cuffiette, smartphone e via dicendo. Ora si scopre che la compagnia sta studiando anche una nuova gamma di prodotti che permetterà ai suoi clienti di accedere al mondo della realtà mista (virtuale e aumentata). Ma cosa sappiamo di questo particolare headset di cui tanto si parla?

Il visore di Apple sarà potente come un computer

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg all’interno della sua ultima newsletter Power On. L’uomo ha detto che il primo visore di casa Apple dovrebbe godere del processore Apple Silicon M2, quello appena svelato durante la WWDC di giugno. Il SoC sarà coadiuvato da ben 16 GB di memoria RAM; tra le altre cose, Gurman ha detto che ci saranno presto in commercio dei nuovi HomePod.

Ming-Chi Kuo ha riferito invece che l’headset potrebbe presentare due chipset differenti; uno di fascia alta e uno più “econonico” con piattaforma Bionic A, lo stesso che si trova sugli iPhone, per intenderci. Non mancherà una pletora di sensori differenti pensati per la connettività next-gen.

Questo visore dovrebbe venir lanciato a breve. Sappiamo che esiste già un primo timido sistema operativo allo stato prototipale (realityOS o rOS), visto che gli sviluppatori hanno trovato traccia dello stesso all’interno di alcuni file sorgente dentro l’Apple Store. Al momento non conosciamo ulteriori dettagli, pertanto vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

