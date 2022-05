Apple: il fornitore Foxconn aumenta la produzione di iPhone 13

Secondo quanto si apprende, sembra che il fornitore di Apple stia aumentando le linee produttive della mela per via delle vendite incredibili di iPhone 13. Inoltre, sta cercando di reclutare nuovi dipendenti per incrementare la filiera. A riportare la notizia ci ha pensato un report emerso in queste ore in Cina.

Di fatto, il sito di Foxconn che si trova a Zhengzhou ha appena dichiarato di voler avviare un piano per espandere la produzione all’interno del locale. Inoltre, ha promesso di voler dare fino al 30% in più in fase di assunzione. Questo aumento sembra esser dovuto ad una serie di fattori.

Apple e Foxconn, un sodalizio ancora più solido

In poche parole, il fornitore della mela sta cercando di far fronte ad una nuova ondata di richieste di iPhone, ma pare che ci sia un altro grosso motivo dietro a tuto ciò.

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino starebbe pensando ad una partnership strategica con l’istituto di Zhengzhou per garantire una fornitura di iPhone 14 (quello che arriverà a settembre 2022) senza rischi. Di fatto, la crisi dei semiconduttori, i lockdown in Cina e lo scenario geopolitico mondiale hanno messo a rischio le vendite di molti brand tech, fra domanda al ribasso e offerta non sembra soddisfacente. La mossa di Tim Cook quindi, non deve stupire più di tanto, in questo senso.

Intanto, se cercate un buon melafonino, ottimo per rapporto qualità-prezzo, non possiamo non consigliarvi l’eccellente iPhone 13, un dispositivo di fascia premium proposto però a 799€ al posto di 939,00€. È uno dei telefoni di Apple più richiesti di sempre, ed è semplicemente perfetto: SoC Apple Bionic A15, modem 5G, schermo OLED da 6,1 pollici, notch con Face ID e selfiecam FaceTime HD, comparto fotografico top con Cinema Mode, possibilità di girare video in 4K HDR e molto altro ancora. Dulcis in fundo, c’è la spedizione gratuita e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.