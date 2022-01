Apple Fitness+ si espande e introduce un nuovo aggiornamento

Mentre le persone in tutto il mondo continuano i loro propositi per il nuovo anno, Apple ha annunciato un aggiornamento notevole per il suo servizio di abbonamento Fitness+. La società introdurrà una nuova feature chiamata “Raccolte” e una funzione “Time to Run” nel corso del mese corrente..

Apple Fitness+: ecco le novità di gennaio

L'OEM di Cupertino ha annunciato l'espansione in un comunicato stampa poche ore fa, affermando:

Apple Fitness+, il primo servizio di fitness e benessere costruito interamente attorno ad Apple Watch e progettato per essere il benvenuto a tutti, introdurrà Collezioni e Time to Run il 10 gennaio. Le raccolte sono una serie curata di allenamenti e meditazioni dalla libreria Fitness+ organizzata per aiutare gli utenti raggiungere un obiettivo e Time to Run è un'esperienza di corsa audio progettata per aiutare gli utenti a diventare corridori più coerenti e migliori, con percorsi di corsa popolari in alcune delle città più importanti.

Al momento del lancio, Apple afferma che saranno disponibili le seguenti sei raccolte:

Sfida principale di 30 giorni;

Migliora la tua postura con il Pilates;

Perfeziona le tue posizioni di equilibrio yoga;

Esegui il tuo primo 5K;

Rafforza la schiena, allunga i fianchi;

Rilassati per andare a dormire meglio.

Per quanto riguarda Time to Run, questa è la prima estensione della funzione Time to Walk che Apple ha lanciato in questo periodo l'anno scorso. La compagnia la descrive come “una nuova esperienza di corsa audio progettata per aiutare gli utenti a diventare corridori più coerenti e migliori, con ogni episodio incentrato su un percorso di corsa popolare in alcuni dei luoghi più importanti e iconici“.

Verrà lanciato con tre episodi da Londra, Brooklyn e Miami Beach. Il colosso di Tim Cook afferma che un nuovo episodio di Time to Run verrà rilasciato con cadenza settimanale, precisamente ogni lunedì.

Infine, Apple ha annunciato che sta espandendo la sua serie Artist Spotlight su Apple Fitness+ con nuovi allenamenti che utilizzano la musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e dei Beatles.

Apple Fitness+ è disponibile come parte del pacchetto di abbonamento Apple One o singolarmente per 9,99€ al mese o per 79,99 all'anno.

Presenta 11 diversi tipi di allenamento e una profonda integrazione con Apple Watch, con nuovi allenamenti e classi aggiunti ogni settimana.