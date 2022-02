Apple condivide un nuovo short movie girato con iPhone 13 Pro

Apple ha appena condiviso un nuovo short movie (cortometraggio) girato dal regista sudcoreano Park Chan-wook con solo l'iPhone 13 Pro.

Apple: il corto di Park Chan-wook

Il colosso di Cupertino sta evidenziando ancora una volta le caratteristiche premium della fotocamera dell'iPhone 13 con la sua tradizionale campagna “Shot on iPhone“. Questa volta, l'azienda ha condiviso su YouTube il cortometraggio “Life is But a Dream” realizzato dal regista sudcoreano Park Chan-wook, che ovviamente è stato girato interamente con iPhone 13 Pro.

Il film di 21 minuti racconta la storia di un becchino che ha bisogno di boschi per costruire una bara per il salvatore del suo villaggio e scava una fossa abbandonata. Tuttavia, durante il suo viaggio, finisce per risvegliare il fantasma di un antico spadaccino.

Si uniscono al cast del film Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin e Park Jeong-min, con una colonna sonora originale di Jang Young-gyu (che si può ascoltare su Apple Music).

Il regista Park Chan-wook è noto per il suo lavoro in Joint Security Area (2000), Oldboy (2003) e The Handmaiden (2016). Vale la pena notare che Chan-wook ha creato film indipendenti girati con iPhone in passato, quindi è bello vedere che Apple lo ha invitato a promuovere le fotocamere dei nuovi modelli.

Oltre al cortometraggio, la mela ha anche condiviso un video di 3 minuti di making off del cortometraggio sudcoreano. Una delle caratteristiche chiave della gamma di iPhone 13, che è la modalità cinema, è stata ampiamente utilizzata per le riprese di “La vita non è che un sogno“. Un'altra feature degna di nota è contestuale all'algoritmo che la mela ha inserito nei modelli di smartphone di ultima generazione. Infatti, ha apportato grossi miglioramenti per consentire agli utenti di registrare video in condizioni di scarsa illuminazione.

Non di meno, troviamo anche dei pannelli con tecnologia ProMotion sui nuovi melafonini Pro e Pro Max. In futuro, si attendono grossi cambiamenti per le versioni 2022; restate connessi.

