Come partecipare alla "Shot on iPhone Challenge" di Apple

Apple lancia la nuova sfida “Shot on iPhone Challenge“, questa volta riferito alle sole immagini macro che si possono ottenere con iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Scopriamo tutti i dettagli dell'iniziativa.

Come funziona la Shot on iPhone Challenge di Apple?

L'OEM di Cupertino sta lanciando una nuova “Shot on iPhone” per dare il via al 2022. Quest'anno, Apple invita gli utenti possessori di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max a condividere le loro migliori fotografie macro con l'azienda. Una giuria di esperti del settore e la compagnia stessa esamineranno gli scatti di tutti i partecipanti e verranno selezionate 10 foto vincitrici.

Chi può partecipare?

Chiunque abbia un iPhone 13 Pro o un 13 Pro Max può partecipare a questo concorso. La sfida è iniziata ieri e durerà fino al 16 febbraio 2022, con l'annuncio dei vincitori ad aprile. Potete partecipare al concorso condividendo le vostre immagini su Instagram o Twitter con gli hashtag #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge.

Se non utilizzate questi social, Apple afferma che potete anche inviare messaggi di posta elettronica a shotoniphone@apple.com, utilizzando il formato file “firstname_lastname_macro_iPhonemodel“. La riga dell'oggetto deve recar scritto: “Scatto su iPhone Macro Challenge Submission”.

Ecco come spiega l'iniziativa la compagnia di Cupertino:

Per celebrare la fotografia macro, Apple ti dà il benvenuto per condividere le tue foto macro preferite scattate su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max su Instagram e Twitter utilizzando gli hashtag #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge per partecipare alla sfida. Le foto vincitrici saranno celebrate in una galleria su Apple Newsroom, apple.com, Apple Instagram (@apple) e altri account Apple ufficiali. Possono anche apparire in campagne digitali, posizioni dell'Apple Store, cartelloni pubblicitari o in una mostra fotografica pubblica.

Non di meno, il colosso di Tim Cook ha anche fornito alcuni suggerimenti per gli utenti che desiderano partecipare a questo concorso:

Assicuratevi di avvicinarti al tuo soggetto: puoi avvicinarti fino a 2 centimetri (circa un pollice) di distanza;

Posizionate il punto di messa a fuoco principale vicino al centro dell'inquadratura, poiché è lì che si trova la messa a fuoco più nitida quando si scatta in macro su iPhone;

Toccate un'area nel mirino per impostare un punto AF specifico;

Scatttea a 0,5x per catturare un campo visivo ultragrandangolare, oppure provate a scattare a 1x per inquadrature più ravvicinate: iPhone cambierà automaticamente fotocamera quando vi avvicinate, mantenendo l'inquadratura 1x.

La società promette inoltre che compenserà i vincitori per il loro lavoro e pagherà una quota di licenza ai 10 fotografi vincitori per l'utilizzo di tali foto sui canali di marketing Apple.

Non di meno, l'azienda afferma che i fotografi manterranno i diritti sulla loro immagine, ma iscrivendosi al concorso, concederanno ad Apple una licenza esente da royalty, mondiale, irrevocabile e non esclusiva per un anno. I membri della giuria vanno dal fotografo e regista Peter McKinnon a Kaiann Drance, e molti altri ancora. Puoi saperne di più sul sito Web di Apple proprio qui.