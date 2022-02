Come ha fatto Apple Music a differenziarsi da Spotify

In un articolo di Billboard, Apple ha affermato di aver visto un aumento del 50% degli ascoltatori di musica con funzionalità Spatial Audio al seguito da settembre. L'audio spaziale è una nuova esperienza di ascolto coinvolgente creata per offrire all'ascoltatore un “suono simile a un teatro“.

Apple Music: la novità è lo Spatial Audio

“Ora abbiamo più della metà della nostra base di abbonati Apple Music in tutto il mondo che ascolta in audio spaziale e quel numero sta effettivamente crescendo molto, molto velocemente“, afferma Oliver Schusser, VP di Apple Music and Beats. “Vorremmo che i numeri fossero più alti, ma stanno decisamente superando le nostre aspettative“.

È diventato piuttosto il fattore di differenziazione tra Apple Music e il suo più grande concorrente, Spotify, anche se quest'ultimo continua a concentrarsi sul portare audio ad alta fedeltà al suo servizio di streaming. La mela supporta l'audio ad alta fedeltà (Hi-Fi) attraverso la sua opzione di streaming Lossless, ma ha dimostrato di essere una caratteristica più per gli audiofili piuttosto che per l'ascoltatore di tutti i giorni.

Il processo di conversione delle tracce in Spatial Audio è tempestivo, ma mostra i risultati. Ad esempio, Billboard afferma, gli artisti Post Malone e Taylor Swift hanno visto un aumento del 40% e del 50% nei nuovi ascoltatori dopo aver ripubblicato parte della musica del loro catalogo in Spatial Audio.

“Stiamo assistendo a un enorme aumento del catalogo degli artisti sulla base del loro coinvolgimento di nuovo nei loro fan con un nuovo modo di ascoltare la musica“, ha affermato Rachel Newman, Global Head of Editorial and Content di Apple Music.

Sebbene Spatial Audio stia rapidamente diventando un successo, non è ancora disponibile ovunque. Dolby e Apple stanno discutendo l'opportunità di portare questa esperienza di ascolto immersiva nelle auto degli utenti in futuro. Con questo in mente, sembra che passerà del tempo prima che possiamo vedere l'audio spaziale ovunque venga ascoltata la musica.