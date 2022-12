Apple Car: sarà costosa (ma non troppo) e sfiderà Tesla (RUMOR)

Il costo della famigerata prima Apple Car potrebbe essere inferiore ai 100.000 dollari; il lancio è previsto per il 2026 e il target di destinazione finale potrebbe essere lo stesso pubblico di acquirenti di Tesla.

L’OEM di Cupertino infatti mira a distribuire un’auto consumer (non una supercar, quindi), avente un prezzo inferiore ai 100K per puntare ad una fascia alta (ma non troppo) del mercato. A riportare questi dati ci ha pensato il portale di Bloomberg.

Apple Car: cosa è emerso in queste ore?

In passato la compagnia di Tim Cook aveva pensato di realizzare un’autovettura che somigliasse al Lifestyle Vehicle di Canoo, ovvero un veicolo in cui i passeggeri si guardano l’uno verso l’altro, in puro stile limousine, ma il progetto sembra essere stato modificato. La macchina elettronica e smart avrà un design convenzionale, con sedile per il conducente, volante e pedali e non ci sarà ancora la guida autonoma completa. In autostrada si potrà però avere un assaggio di tale funzionalità..

Come ricordiamo, il principale competitor di Apple sarà sicuramente Tesla, l’azienda leader nel settore con i suoi veicoli smart e EV che hanno costi abbordabili e sforano però i 100.000$ in alcuni casi. Se l’Apple Car costerà più di 100.000$, si posizionerà nel medesimo segmento di mercato della Tesla Model S. Pare che la l’OEM di Cupertino abbia scelto di abbassare il prezzo per via delle caratteristiche mancanti. I primi test inizieranno nel 2023 e il debutto è previsto per il 2026, stando a quanto si legge. Non di meno, Tim Cook continua a cercare partner seri e affidabili per questo progetto, ma ad oggi ha avuto solo dei negoziati seri (molto tempo fa) con Volkswagen.

