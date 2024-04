Apple Arcade: oltre 200 giochi da provare gratis, ecco come

Apple Arcade viene spesso sottovalutato e passa in secondo piano rispetto ad altri servizi proposti da Apple. In realtà, però, questo servizio ha tantissime potenzialità, a partire da un catalogo di oltre 200 giochi da scaricare senza costi sui propri dispositivi Apple.

Da notare, inoltre, che l’intero catalogo di Apple Arcade presenta giochi senza pubblicità e senza acquisiti in-app. Si tratta di giochi completi e senza limiti che consentono agli utenti di vivere un’esperienza senza interruzioni.

Per provare gratis Apple Arcade ci sono due possibilità: per i nuovi utenti che acquistano un dispositivo Apple ci sono 3 mesi gratis mentre per tutti gli altri è possibile provare gratis per un mese il servizio.

I dettagli completi sono disponibili di seguito. Basta avere un ID Apple per accedere all’intero catalogo di giochi messo a disposizione dalla casa di Cupertino per i suoi utenti.

Apple Arcade: oltre 200 giochi, senza limiti

L’accesso al catalogo di Apple Arcade ha un costo di appena 6,99 euro al mese, senza vincoli e senza alcun limite. Il catalogo è in continua evoluzione, con nuovi titoli che vengono aggiuntivi periodicamente.

Tutto il catalogo di giochi, accessibile dai dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac e Apple TV) è senza pubblicità e senza acquisti in-app. Si tratta, quindi, di un caso unico per il mondo dei videogiochi, sempre più caratterizzato da meccanismi che prevedono costanti pagamenti da parte degli utenti.

Per avviare la prova gratuita di Apple Arcade basta seguire il link qui di sotto. Per i nuovi utenti che acquistano un prodotto Apple ci sono 3 mesi gratis mentre per chi non ha mai provato Apple Arcade, ma non ha in programma l’acquisto di un prodotto della casa di Cupertino, c’è comunque un mese gratis.

L’abbonamento ad Apple Arcade è sempre senza vincoli e costi aggiuntivi.