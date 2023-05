Apple annuncia Final Cut Pro e Logic Pro per iPad (UFFICIALE)

I content creato, i Videomaker e i produttori musicali attendevano questa notizia da tempo: così, come un fulmine a ciel sereno, Apple ha annunciato la disponibilità di Final Cut Pro e Logic Pro (i due software di punta del colosso di Cupertino) per iPad. Sì, avete letto bene. Dopo DaVinci e alcuni dei programmi premium di Adobe, adesso anche quelli della mela sono tranquillamente scaricabili sui tablet di Cupertino. Non ci saranno più limitazioni di alcun tipo; iPad diventa sempre più uno strumento volto alla creatività delle persone, al lavoro, al gioco e all’intrattenimento allo stesso tempo.

Apple: lavorare in mobilità con Final Cut Pro e Logic Pro su iPad

I due software sopracitati, Final Cut Pro e Logic Pro, consentono adesso, agli utenti che ne avranno voglia, di lavorare in piena mobilità anche con il proprio tablet. Il flusso di lavoro dei creatori adesso sarà più reattivo e immediato che mai, complice anche il multitouch dei prodotti della mela.

Nello specifico, Final Cut Pro introduce un set di strumenti con cui i video editor potranno registrare, montare, editare e non solo, il tutto da un semplice Device, senza bisogno di portarsi dietro il Mac. Una comodità non da poco, soprattutto per chi viaggia spesso “zaino in spalla”.

Con Logic Pro invece, avrete tutta la suite di pulsanti e tool pensati per creare audio in maniera professionale. I produttori musicali potranno comporre le proprie tracce anche in mobilità: sulla metro, al parco, in giro, con una leggerezza mai provata prima. Attenzione però: sappiamo che siete impazienti, ma potrete scaricare i due programmi solo dal prossimo martedì 23 maggio 2023.

Altro particolare non da poco: i due software costeranno 4,99€ (in abbonamento) al mese cadauno. Per averli entrambi dunque, occorrerà sborsare circa 10€. Altrimenti potrete pagare tutto in un’unica soluzione: il piano per un anno costa 49€ e il primo mese è gratuito.

Nello specifico, per sfruttare Final Cut Pro serviranno tablet con chip M1 (iPad Air 2022, iPad Pro 2021 e 2022, sia da 11 che da 12.9″. Per Logic Pro invece, basta avere un iPad con chip Bionic A12 (o superiore). Serve iPadOS 16.4.

Noi, a tal proposito, vi consigliamo di acquistare un tablet con M1, così da esser anche al passo con i tempi e avere fra le mani un Device multimediale eccezionale. iPad Air (2022) a tal proposito, costa solo 659,00€ con 64 GB di memoria interna e in colorazione viola.

