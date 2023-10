Apple: al lavoro su un visore "economico" da 1500$

Stando a quanto emerge in rete, sembra che Apple stia lavorando ad un visore per la realtà mista molto più conveniente del Vision Pro svelato pochi mesi or sono. A ribadirlo, ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman che ha suggerito che la mela stia studiando un modo per contenere i costi su un ipotetico headset di nuova generazione.

Questo gadget dovrebbe avere un prezzo di listino compreso fra 1500 e 2500 dollari, ma al momento si tratta solo di una speculazione; ovviamente non sono cifre basse, ma, messe a confronto con il prezzo di listino del Vision Pro (3500$) capite bene che il risparmio c’è ed è anche elevatissimo.

Apple: i compromessi per mantenere bassi i costi

Ma come farà Apple a mantenere i prezzi più bassi? Semplice: pare che la compagnia stia valutando la possibilità di togliere alcuni componenti hardware. Ad esempio, non ci sarà l’EyeSight, la funzionalità che permette di vedere gli occhi di chi indossa il visore mediante il display esterno, ma non solo. Potremmo trovare un processore di livello “iPhone” al posto dell’Apple Silicon inserito nel Vision Pro: così facendo si potrebbero inserire meno sensori e si potrebbe perfino abbassare la risoluzione dello schermo principale.

Ricordiamo che l’headset verrà commercializzato negli USA a partire dal prossimo anno e il costo di listino sarà, come detto, di 3500$. Così facendo, questo wearable diventerà il VR consumer più costoso del mercato: certo, non ci saranno rivali forse, ma gli acquirenti potrebbero essere limitati per via del costo proibitivo.

Inoltre, è interessante notare come l’azienda di Cupertino ad oggi abbia la concorrenza spietata di Meta che al momento domina il mercato dei visori VR/AR con i suoi Oculus. Proprio di recente ha rilasciato il Meta Quest 3 ma il più costoso della livrea ha un prezzo di soli 999$, decisamente più basso di quello della mela. Bisognerà anche vedere come si posizionerà il prodotto di Apple; ad oggi vi sono solo speculazioni e supposizioni. Voi cosa ne pensate?

