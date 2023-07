Apple AirPods Pro 2 per tutti: su eBay PREZZO FOLLE

Approfitta subito dell’offerta del giorno. Su eBay in questo preciso momento acquisti gli Apple AirPods Pro 2 a soli 229,99 euro, invece di 299 euro. Un prezzo spettacolare per questi auricolari top di gamma. Dalle caratteristiche premium, te ne innamorerai fin dal primo utilizzo. Con custodia di ricarica, li abbini la prima volta ai tuoi dispositivi e poi, grazie alla connessione automatica, si connettono immediatamente non appena li indossi.

Con eBay hai la consegna gratuita inclusa in questa promozione. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare l’intero importo in 3 comode rate mensili a tasso zero da soli 76,66 euro al mese. La prima rata ti verrà addebitata al momento della conferma dell’ordine. Le restanti, invece, lo stesso giorno ma dei due mesi appena successivi. Niente male vero? Allora sbrigati perché il sold out è imminente.

Apple AirPods Pro 2: uno spettacolo per le tue orecchie

Con gli Apple AirPods Pro 2 indosso rivoluzioni l’idea di suono. Ad ogni ascolto ti sembrerà di scoprire qualcosa di nuovo anche dalle tue canzoni preferite. Infatti, essendo dotati di audio spaziale, questi auricolari ti regalano un ascolto immersivo e decisamente personale. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Goditi fino a 6 ore di utilizzo con una sola ricarica.

Acquista i tuoi AirPods Pro 2 a soli 229,99 euro, invece di 299 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.