Apple AirPods 3: su MediaWorld il prezzo è SPECIALE

Con MediaWorld Let’s Go Summer hai la possibilità di risparmiare su tantissimi prodotti della migliore tecnologia. Come gli Apple AirPods 3, oggi tuoi a soli 169 euro, invece di 209 euro. Si tratta di un prezzo di favore, estremamente conveniente per questi auricolari premium di ultima generazione. Dotati di custodia di ricarica Lightning, sono sempre pronti all’uso una volta che li estrai e indossi.

La nuova forma ergonomica è perfetta se cerchi praticità e comfort. Indossarli è uno spettacolo, soprattutto quando devi tenerli all’orecchio per molto tempo. Il driver dinamico che montano è stato progettato direttamente da Apple e potenziato con un amplificatore custom. Ciò significa che puoi ottenere suoni superdettagliati con bassi profondi e alti cristallini.

Apple AirPods 3: molto più che semplici auricolari

Con gli Apple AirPods 3 hai tra le mani auricolari di ultima generazione perfettamente equilibrati con le nuove esigenze di ascolto. Le chiamate risultano chiare e nitide grazie al microfono rivestito da una speciale rete acustica in grado di ridurre al minimo il rumore provocato dal vento. In questo modo la tua voce arriverà chiara e forte al tuo interlocutore.

La cancellazione attiva del rumore garantisce un ascolto perfetto e senza interferenze. Scegli tu quando e quanto isolarti dal ciò che ti circonda. Inoltre, il sensore di pressione integrato permette di controllare quello che ascolti con semplicissimi tap. Estraili dalla custodia di ricarica, si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi. Acquista gli AirPods 3 a soli 169 euro, invece di 209 euro.

