Apple AirPods 2: TOP SELLER a prezzo LOW COST

Grazie a MediaWorld e al suo volantino Back to School oggi hai la possibilità di aggiudicarti un paio di auricolari premium a un prezzo low cost. Cosa stai aspettando? Dai subito un’occhiata a questa offerta! Metti nel carrello gli Apple AirPods 2 a soli 124,99 euro, invece di 159 euro. Un ottimo risparmio per questo prodotto di altissima qualità che renderà ogni ascolto super piacevole e ricco di dettagli.

Ordinando online questo articolo puoi anche affidarti al ritiro gratuito presso il negozio per te più comodo da raggiungere. La loro forma ergonomica si adatta perfettamente a qualsiasi orecchio, garantendo un comfort e una presa elevati, anche in movimento. Appena li togli dalla loro custodia di ricarica sono subito pronti all’uso non solo perché già carichi, ma anche perché si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi.

Apple AirPods 2: l’eccellenza oggi costa poco

Scegli gli Apple AirPods 2 su MediaWorld grazie al prezzo super vantaggioso. Grazie alla custodia di ricarica, questi auricolari ti assicurano fino a 24 ore di ascolto totali. Inoltre, 15 minuti nella custodia ti danno altre 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione. Ogni chiamata è speciale grazie alla cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi distrazione o interferenza facendo passare solo la tua voce all’interlocutore.

Passa da mono (un auricolare) a stereo (due auricolari) senza interruzioni. Il driver potente garantisce bassi profondi e alti cristallini. Ascolterai particolari mai sentiti prima grazie al nuovo sistema audio integrato e alla tecnologia del Chip H1 Apple. Attiva tutti i comandi con Siri o semplicemente facendo tap a seconda della funzione che vuoi avviare. Acquistali subito a soli 124,99 euro, invece di 159 euro. Solo su MediaWorld.

