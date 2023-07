Apple AirPods 2: OFFERTA INCONTENIBILE su MediaWorld

MediaWorld, con il suo nuovo volantino, ha piazzato un’offerta incontenibile. Acquista ora gli Apple AirPods 2 a soli 125 euro, invece di 159 euro. Grazie a questi auricolari premium ottieni un’esperienza wireless incredibile. Ascolta musica e conversa per ore, senza problemi di batteria perché con la loro custodia di ricarica sono sempre pronti all’utilizzo. Dotati di connessione automatica, dopo il primo abbinamento si connettono all’istante non appena li indossi.

Così, come per magia, sei avvolto dalla tua musica preferita. Grazie al sensore di movimento loro capiscono quando li indossi e quando li togli, avviando e mettendo in pausa la riproduzione. Con una qualità audio eccezionale, ogni suono diventa un’opera d’arte per le tue orecchie. Abbinali ai tuoi dispositivi Apple tra cui iPhone, Apple Watch, iPad, Mac e Apple TV. Grazie al Chip Apple H1 la connessione è ancora più stabile, sono fino al doppio più veloci.

Apple AirPods 2: ottima offerta su MediaWorld

Sempre pronti, gli Apple AirPods 2 si ricaricano in pochissimo tempo per garantirti tempo extra in chiamata e ascolto. Infatti, con soli 15 minuti di carica hai fino a 3 ore di ascolto. Una luce LED ti conferma che si stanno ricaricando. La loro batteria, con custodia di ricarica, garantisce oltre 24 ore di autonomia. Con una sola carica, invece, hai garantite fino a 5 ore di ascolto.

Scopri la Condivisione Audio per ascoltare un contenuto con due paia di AirPods. Indossandoli ti basterà avvicinare il tuo iPhone all’altro dispositivo. Cosa stai aspettando? Rivoluziona la qualità del tuo audio ogni giorno grazie a questi auricolari premium. Acquistali ora a soli 125 euro, invece di 159 euro. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld grazie al nuovo volantino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.