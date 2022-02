Apple aggiorna il software di HomePod e Apple TV

Le nuove versioni di tvOS 15.4 e HomePod 15.4 beta 4 sono state rese disponibili al download: vediamo insieme tutte le novità di queste iterazioni di casa Apple.

A distanza di una settimana, è disponibile una nuova versione del firmware di tvOS e HomePodOS. Il colosso di Cupertino sta ora rilasciando – per sviluppatori e utenti beta pubblici – la beta 4 di tvOS 15.4 e HomePod 15.4.

La build di oggi è 19L5436a. È importante notare che mentre tutti gli sviluppatori possono scaricare la versione beta 4 di tvOS 15.4, solo poche persone selezionate possono provare la versione di HomePod, il che significa che quasi tutti devono aspettare per provare le ultime funzionalità dello smart speaker della mela.

Dopo un piccolo aggiornamento di tvOS 15.3, Apple ha aggiunto diverse nuove funzioni a tvOS 15.4. Ad esempio, ora ha un modo intelligente per accedere a fastidiose reti Wi-Fi captive su Apple TV.

tvOS 15.4 e HomePod 15.4 aggiungeranno il supporto della rete Wi-Fi captive, il che significa che sarete in grado utilizzare il vostro iPhone o iPad per connettere Apple TV e HomePod a reti che richiedono ulteriori passaggi di accesso. L'azienda spiega nelle note di rilascio:

Il supporto della rete Wi-Fi captive su tvOS ti consente di utilizzare il tuo iPhone o iPad per connettere la tua Apple TV a reti che richiedono passaggi di accesso aggiuntivi, come in hotel o dormitori. (8351052)

Non solo, ma il lettore video della Apple TV su tvOS 15.4 ora ha un nuovo elenco “In arrivo” che può essere visualizzato dalla schermata “In riproduzione”. Con un semplice tocco, il sistema avvierà la riproduzione del film o della serie che avete scelto. In questo modo, non sarà necessario tornare alla schermata principale dell'app per trovare la sezione “Prossimo” e quindi selezionare un altro contenuto.

Non di meno, la compagnia sta anche ripristinando la funzione “Tocca per navigare”, dopo averla rimossa a metà agosto dello scorso anno.

Ultimo ma non meno importante, l'azienda ha anche rinnovato i controlli Spatial Audio con tvOS 15.4. Oltre a tvOS 15.4, l'azienda di Cupertino sta rilasciando anche la quarta versione beta di iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3 e watchOS 8.5.