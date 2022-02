HomePod e Apple TV: con il nuovo aggiornamento cambia tutto

Apple ha appena rilasciato la terza versione beta di tvOS 15.4 e HomePod 15.4 . Di fatto, i beta tester pubblici ora possono scaricare il software, anche se questo è ancora limitato agli sviluppatori.

HomePod e Apple TV: il changelog del nuovo firmware

Una settimana dopo il rilascio della beta 2 di tvOS 15.4 e HomePod 15.4, l'OEM di Cupertino sta ora inviando agli sviluppatori la terza beta di questi sistemi operativi.

La build di oggi è 19L5425e. È importante notare che mentre tutti gli sviluppatori possono già scaricare la beta 3 di tvOS 15.4, solo gli utenti selezionati possono provare la versione beta di HomePod.

Dopo un piccolo update di tvOS 15.3, la mela ha aggiunto diverse nuove funzionalità a tvOS 15.4. Ad esempio, ora ha un modo intelligente per accedere a fastidiose reti Wi-Fi captive su Apple TV.

tvOS 15.4 aggiungerà il supporto per la rete Wi-Fi captive, il che significa che potrete utilizzare il vostro iPhone o iPad per connettere il box a reti che richiedono ulteriori passaggi di accesso. L'azienda spiega nelle note di rilascio:

“Il supporto della rete Wi-Fi captive su tvOS ti consente di utilizzare il tuo iPhone o iPad per connettere la tua Apple TV a reti che richiedono passaggi di accesso aggiuntivi, come in hotel o dormitori. (8351052)”

Non solo, ma il player video del box della mela su tvOS 15.4 ora ha una coda “In arrivo” che può essere visualizzata dalla schermata “In riproduzione“. Con un semplice tocco, l'app avvia la riproduzione del film o della serie messa in coda in precedenza. In questo modo, non è necessario tornare alla schermata principale dell'app Apple TV per trovare la sezione Avanti e selezionare un altro contenuto. L'OEM di Cupertino sta anche ripristinando la funzione “Tocca per navigare”, dopo averla rimossa a metà agosto del 2021. Ultimo ma non meno importante, l'azienda ha anche rinnovato i controlli Spatial Audio con tvOS 15.4.

Il colosso di Cupertino sta rilasciando anche la terza versione beta di iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3 e watchOS 8.5.