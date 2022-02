Per entrare in un Apple Store (USA) non serve più la mascherina

A seguito della pandemia di Coronavirus, Apple ha richiesto a tutti i clienti di indossare una maschera nei suoi negozi al dettaglio, una politica che l'azienda ha cercato senza successo di interrompere lo scorso anno. Tuttavia, sembra che la società voglia riprovarci ancora.

Apple ci riprova: addio alla mascherina nei suoi negozi?

Secondo quanto si apprende, par che abbia deciso di togliere l'obbligo della maschera sanitaria per accedere gli Apple Store negli Stati Uniti. Come riportato da Bloomberg martedì, la società ha dichiarato ai suoi dipendenti in una nota che i clienti non dovranno più indossare una maschera nei “negozi idonei”. Tuttavia, i dipendenti invece, dovranno comunque indossarne una.

Ad ogni modo, l'OEM di Cupertino afferma che continuerà a consiglierà a tutti di indossare maschere nei suoi negozi, ma non sarà più un obbligo.

La nuova policy si applica agli Apple Store situati in Ohio, North Carolina, Georgia, Kansas, Kentucky e altri stati che non richiedono più alle persone di indossare una maschera. Il rapporto rileva che il mandato della maschera rimarrà valido in alcuni stati come le Hawaii, che hanno “linee guida più rigorose” sull'indossare una maschera.

Dopo aver abbandonato il requisito della maschera nel novembre 2021, Apple ha ripristinato l'obbligo nei suoi store al dettaglio a dicembre poiché il numero di casi di CoVid-19 era aumentato nuovamente negli Stati Uniti a causa di nuove varianti (Delta e Omicron/Omicron 2). La società ha anche chiuso diversi negozi negli Stati Uniti e in Canada negli ultimi tre mesi per prevenire la diffusione del virus fra le persone.

Con il miglioramento della situazione, Apple prevede anche di riprendere le lezioni in negozio e le altre attività che sono state sospese negli Apple Store. La società non ha fornito una dichiarazione pubblica sulle nuove politiche.

Da noi invece, ancora tutto tace. Per il momento, dovremo comunque indossarne una per entrare nei vari negozi di vendita e luoghi al chiuso.