Apple rilascia iOS 15.4 beta 4 per sviluppatori: le novità

Apple ha appena rilasciato la nuova beta 4 di iOS 15.4 per sviluppatori e utenti beta pubblici. Vediamo insieme cosa cambia con questa iterazione e quali sono le novità.

iOS 15.4 beta 4: facciamo il punto

Una settimana dopo aver rollout della terza beta agli sviluppatori, Apple sta ora distribuendo iOS 15.4 beta 4 agli sviluppatori e ai beta tester pubblici. L'azienda ha distribuito anche una nuova beta di iPadOS 15.4. Di seguito sono riportati tutti i dettagli su queste ultime versioni di Apple.

La nuova versione odierna del software della mela è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA visibile nell'app Impostazioni. Come al solito, se l'update non viene visualizzato immediatamente per il download, vi invitiamo a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti prima che sia visibile a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.4 beta 4 è 19E5235a.

Ricordiamo che solo gli utenti iscritti al programma di Beta Testing possono godere di queste features in anteprima ma segnaliamo che, essendo beta appunto, possono includere dei bug, lag ed errori di sistema. Non consigliamo di installare queste iterazioni sul vostro daily driver (telefono principale).

iOS 15.4 include un'ampia gamma di nuove funzionalità per gli utenti di iPhone e iPad. Per gli utenti possessori di telefoni (iPhone 12 e 13, soprattutto), c'è il supporto Face ID mentre indossano le maschere per la prima volta.

iPadOS 15.4 include anche l'attesissima funzione “Universal Control”. Ci sono anche oltre 30 nuove emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e altro ancora.

La versione della scorsa settimana di iOS 15.4 beta 3 includeva alcune piccole modifiche a queste nuove funzionalità, nonché modifiche a SOS di emergenza, Podcast Apple e Controllo universale.

L'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a metà marzo. Bloomberg ha recentemente riferito che Apple sta attualmente puntando a una versione di iOS 15.4 per la prima metà di marzo. Ciò è in linea con i rapporti secondo cui Tim Cook ha in programma di organizzare un evento virtuale il prossimo 8 marzo.

Se notate cambiamenti nelle nuove versioni del firmware della mela oggi, fatecelo sapere.