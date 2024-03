Appena 9€ per questo mouse wireless by Trust: SUPER OCCASIONE

Se sei alla disperata ricerca di un mouse senza fili a un buon prezzo allora sei nel posto giusto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless Trust Zaya a soli 9 euro circa, invece che 17,99 euro.

Come puoi vedere siamo davanti a uno sconto pazzesco del 49% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Nonostante sia un prodotto pensato per chi ha un budget limitato, si presenta con delle ottime prestazioni. Il rapporto qualità prezzo è assolutamente imbattibile. Però devi fare in fretta perché la promozione scadrà sicuramente in poco tempo.

Mouse wireless Trust Zaya a prezzo sciolto

Inutile ribadire quanto il prezzo sia vantaggioso, si tratta infatti di un minimo storico. Ma come ti dicevo non rinuncia alla qualità. Ha un’impugnatura ergonomica perfetta sia per destri che per mancini. È molto leggero e compatto. Possiede tre tasti sensibili e silenziosi più una rotella per scorrere velocemente le pagine.

Ha un sensore preciso in grado di scorrere su qualsiasi superficie anche senza il tappetino e una velocità DPI che puoi regolare scegliendo tra 800, 1200 e 1600. In confezione troverai il suo ricevitore USB che ti permette di collegarlo al tuo computer in modo semplice e mantiene una connessione wireless perfettamente stabile.

Non perdere tempo perché ce n’è davvero poco. Prima che tutto torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Trust Zaya a soli 9 euro circa, invece che 17,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.