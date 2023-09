Appena 69€ per un tablet 10" che sarà il tuo PC portatile: prezzaccio su Amazon

Un tablet da 10″ super completo, così ricco di accessori da risultare praticamente un vero e proprio PC portatile, all’occorrenza. Usalo per spingere al massimo la produttività grazie alla presenza di mouse senza fili, tastiera wireless, pennino, custodia con supporto da tavolo e non solo. Infatti, lo speciale accessorio USB OTG ti permetterà di collegare al dispositivo periferiche come controller di gioco, stampanti, microscopi digitali e altre periferiche.

Incredibilmente, questo completissimo set lo porti a casa a 69€ circa appena da Amazon adesso: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto eccezionale. Così versatile da risultare a tutti gli effetti utile come un computer portatile, pur ingombrando molto meno. Infatti, è più compatto, leggero e sottile, nonostante l’ampio display da 10″. Sfrutta tutto il potenziale di Android per lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti della batteria: l’autonomia energetica è sufficiente per coprire ben oltre una giornata di utilizzo.

