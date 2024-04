Appena 24€ per uno smartwatch con 25 modalità sportive e IP68 (-66%)

Hai sempre desiderato uno smartwatch con tante funzioni, sportive e non, resistete all’acqua? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello questo smartwatch a soli 24,99 euro, invece che 73,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto pazzesco del 66% che ti permette di risparmiare la bellezza di 49 euro. È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti e dunque dovrai fare in fretta. Tra l’altro allo stesso prezzo potrai scegliere tra diversi colori come rosa, bianco, blu o grigio.

Smartwatch spettacolare con tante funzioni a prezzo regalo

Inutile girarci in torno, è chiaramente il prezzo che fa luccicare gli occhi ma non è solo fumo. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo. Gode di un bellissimo display da 1,69 pollici molto sensibile al tocco e perfettamente visibile anche alla luce del sole. Ha un cinturino in silicone morbido che non fa sudare il polso e ti permette di tenerlo anche mentre dormi senza che ti dia fastidio.

È in grado di monitorare il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue, le fasi del sonno e mentre svolge attività sportive tiene traccia delle calorie bruciate e dei km che percorri. Oltre a tutto questo è dotato di 25 modalità sportive ed è impermeabile all’acqua con certificazione IP68.

Sicuramente una delle migliori offerte del giorno. Quindi per non rischiare di perdertela vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 24,99 euro, invece che 73,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.