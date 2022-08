Se cerchi un antivirus per la famiglia ecco cosa ti serve

Scegliere un buon sistema antivirus può sembrare un’impresa semplice, al contrario richiede un certo sforzo mentale oltre che economico. Infatti, esistono tantissime soluzioni, anche molto valide, ma non tutte si sposano bene con le nostre esigenze.

Un elemento da tenere in forte considerazione è il numero di dispositivi da proteggere. Se vogliamo attivarne uno per tutta la famiglia è necessario considerare questo aspetto prima di procedere con l’acquisto. Quanti device possono essere protetti contemporaneamente? Quant’è lo sconto applicato se attivo l’abbonamento per più dispositivi?

A tutte queste domande possiamo risponderti con tre sole parole: McAfee Total Protection. Questo antivirus è un vero e proprio sistema di cybersicurezza adatto a tutti. Facile da attivare, la sua protezione supera ogni limite immaginabile.

Inoltre, combina un’offerta particolarmente conveniente se dobbiamo dividerlo con altri in famiglia. Infatti, McAfee Total Protection Family costa solo 49,95 euro, invece di 109,95 euro. Potrai attivarlo contemporaneamente fino a un massimo di 10 dispositivi.

Antivirus per tutta la famiglia? Ovviamente McAfee Total Protection

McAfee Total Protection è la soluzione ideale per chi ha famiglia e con un unico prodotto vuole proteggere tutti i dispositivi. Il piano di abbonamento Family permette di attivarlo su 10 dispositivi contemporaneamente. Compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, sarà il tuo compagno ideale.

Potrai affidarti a un antivirus pluripremiato capace di bloccare qualsiasi minaccia tra malware, ransomware, spyware e trojan. Inoltre, integra anche Secure VPN, una potente VPN in grado di rendere la tua connessione e quella della tua famiglia completamente anonima e sicura.

Avrai anche una protezione costante della rete domestica contro possibili minacce online malevole, un gestore delle password e un sistema di ottimizzazione delle prestazioni, per mantenere il tuo dispositivo efficiente come fosse sempre nuovo.

Infine, se hai qualche richiesta, problema o dubbi potrai affidarti agli esperti di questo speciale antivirus. I tecnici di McAfee sono disponibili per fornirti supporto tecnico e assistenza speciale con la massima tranquillità.

