Antivirus anche per Mac: non perderti in un bicchiere d'acqua

È pensiero comune di chi possiede un Mac sentirsi al sicuro e immune da qualsiasi attacco malevolo proveniente dal Web. Al contrario, questa è una vera e propria idea errata e malsana. Tutti, anche coloro che vivono nel mondo Apple, hanno bisogno di protezione con un buon antivirus.

Non credere di essere protetto dal semplice fatto che molti virus, tra cui malware, spyware, trojan e ransomware, non sembrano essere stati realizzati per MacOS. Il paradiso della “Mela Morsicata” by Made in Cupertino è chiuso da un pezzo. Anche il tuo Mac è in pericolo e quindi i tuoi dati e la tua privacy.

Ecco perché ti consigliamo di acquistare un potente antivirus che integra sistemi di sicurezza avanzati studiati appositamente per il tuo Mac. Se vuoi stare tranquillo meglio che ti affidi a Sophos Home. Le sue soluzioni sono dedicate esclusivamente a Mac e PC Windows.

Questo è un vantaggio perché sai di acquistare un prodotto dedicato dove le energie profuse sono unicamente perfezionate per questi soli due sistemi operativi. Tecnici esperti lavorano incessantemente per aggiornare i sistemi di sicurezza che tu puoi attivare ottenendo questo speciale antivirus.

Antivirus dedicato a Mac e Windows: Sophos Home è una garanzia

Sophos Home è così avanzato addirittura da migliorare le prestazioni della tua macchina. Ottimizzato per Mac e Windows, questo antivirus garantisce a te e alla tua famiglia il massimo della sicurezza online, mantenendo il tuo computer prestante e reattivo.

Una volta installato Sophos Home sul tuo Mac o PC noterai da subito una velocità maggiore mentre esegue la scansione e lo pulisce rimuovendo minacce che potrebbero rallentarlo. Una volta attivo ti proteggerà da malware, ransomware, trojan e spyware capaci di rubare e distruggere i tuoi contenuti importanti.

Inoltre, grazie a questo antivirus completo, potrai navigare online in tutta sicurezza. Sophos Home è in grado di proteggere i tuoi acquisti online da attori malevoli pronti a clonare i tuoi dati di pagamento e le tue carte di credito o di debito.

Qualsiasi operazione eseguirai nel Web, bancarie e non, sarai sempre protetto da attacchi phishing e hacking, ormai molto diffusi. Scegli il meglio per la tua sicurezza e affidati agli esperti più capaci al mondo. Un antivirus è per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.