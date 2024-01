Antivirus in tempo reale e VPN premium a meno di 3 euro al mese (ULTIMO GIORNO)

L’offerta a tempo limitato di Norton per il piano Norton 360 Deluxe è ancora attiva. La promozione consente di risparmiare fino al 71% sul prezzo dell’abbonamento di 1 anno: 29,99 euro anziché 104,99 euro, per uno dei piani più completi di casa Norton.

Come da titolo, la promozione scade oggi. Incluso nel piano Deluxe si annoverano un antivirus in tempo reale, una VPN premium senza limiti e 50 GB di spazio cloud per il backup dei file più importanti conservati nel PC.

Norton 360 Deluxe in sconto del 71% sul sito ufficiale per l’ultimo giorno

Gli utenti alla ricerca di una sicurezza online completa dovrebbero prendere in considerazione l’ottima offerta sul pacchetto Norton 360 in versione Deluxe. A partire dalla certezza di ricevere una protezione avanzata dalle minacce esistenti e nuove in tempo reale, al fine di salvaguardare le proprie informazioni riservate e finanziarie.

In aggiunta all’antivirus, si segnala la presenza di un servizio VPN (Secure VPN) premium, che consente tra le altre cose di navigare in anonimato e senza alcun tracciamento delle attività web. Con l’aggiunta, poi, di una crittografia di livello superiore per mantenere al sicuro i propri dati, come estremi dei conti bancari e password.

Da segnalare anche l’inclusione di un robusto password manager, del monitoraggio del Dark Web e del backup del PC nel cloud con a disposizione 50 GB di spazio di archiviazione.

Cogli al volo l’opportunità di attivare Norton 360 Deluxe in offerta a 29,99 euro anziché 104,99 euro per l’ultimo giorno. Domani il prezzo tornerà inesorabilmente a salire, per cui questa è l’occasione finale per beneficiare del 71% di sconto.

