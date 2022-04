Antivirus AVG Ultimate al 33% di sconto: non è un sogno, è un affare

L'antivirus AVG Ultimate è il miglior strumento di protezione di sempre. Non solo protegge fino a 10 dispositivi simultaneamente e in tempo reale, ma include anche un pacchetto di ottimizzazione e una buona VPN. Tutto in un'unica soluzione.

Approfitta di questo incredibile affare e acquista ora l'antivirus AVG Ultimate a soli 79,99 euro, invece di 119,99 l'anno. Avrai quindi diritto al 33% di sconto per il primo anno di abbonamento. Un'occasione imperdibile che ti permette di attivare i migliori servizi di sempre per la protezione e ottimizzazione dei tuoi dispositivi.

L'antivirus AVG Ultimate è il pacchetto più completo offerto da AVG, la nota società impegnata da anni nella realizzazione di software per la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Votata fortemente sulla privacy, negli ultimi anni ha anche incrementato l'offerta con una buona VPN inclusa.

Cosa offre l'antivirus AVG Ultimate

Scegli un'esperienza online ancora più avanzata con la soluzione antivirus AVG Ultimate, oggi in forte sconto a soli 79,99 euro, invece di 119,99 l'anno, per il primo anno. Proteggi ciò che di più caro hai: i tuoi dati personali e quelli della tua famiglia, la tua privacy, i tuoi risparmi sui conti correnti online, le tue carte di credito e molto altro.

Dalla protezione contro le minacce alla privacy digitale, dall'ottimizzazione dei dispositivi all'anonimato nella navigazione. I software AVG offrono tutto ciò che è necessario e oltre. Fai affidamento al meglio che offre il mercato della cybersecurity. Ecco tutte le funzionalità che include il pacchetto Ultimate:

AVG Internet Security per navigare, effettuare operazioni bancarie e acquistare in modo sicuro;

per navigare, effettuare operazioni bancarie e acquistare in modo sicuro; AVG Secure VPN per navigare in completa privacy, anche sulle reti WiFi non protette e pubbliche;

per navigare in completa privacy, anche sulle reti WiFi non protette e pubbliche; AVG TuneUP per migliorare le prestazioni dei tuoi dispositivi, rendendoli più rapidi eliminando dati inutili e residui;

per migliorare le prestazioni dei tuoi dispositivi, rendendoli più rapidi eliminando dati inutili e residui; AVG AntiTrack per impedire alle aziende di tracciare le tue attività online.

Scegli il meglio, abbonati ora all'antivirus AVG Ultimate, oggi in offerta a soli 79,99 euro, invece di 119,99 l'anno, per il primo anno.