Animal Crossing: New Horizons, il MUST HAVE per la tua Nintendo Switch

Oggi vogliamo parlarti di un videogame semplicemente unico nel suo genere, che ti farà immergere in un’avventura rilassante facendoti fuggire dal resto del mondo. Sei pronto per una fuga paradisiaca su un’isola deserta, dove potrai creare la tua comunità, personalizzare il tuo mondo e vivere avventure indimenticabili? Non puoi assolutamente perdere l’opportunità di vivere il magico universo di Animal Crossing: New Horizons, uno dei capolavori più venduti di sempre (per Nintendo Switch), disponibile ad un prezzo irresistibile su Amazon: solo 48,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese.

Animal Crossing: New Horizons, ecco perché comprarlo

In Animal Crossing: New Horizons, sarai tu il protagonista assoluto del tuo videogame; potrai dare vita a un’isola deserta come desideri, decidendo dove costruire le case, piantare alberi, creare giardini e tanto altro. L’unico limite sarà infatti la tua immaginazione. Potrai incontrare una varietà di simpatici animali antropomorfi, ognuno con la sua personalità e i suoi interessi.

Diventerai amico degli abitanti dell’isola, parteciperai a eventi speciali e scoprirai le storie coinvolgenti della tua comunità. Inoltre potrai esprimere con stile personalizzando il tuo avatar con abiti alla moda, acconciature uniche e accessori sfiziosi. Potrai altresì decorare e arredare la tua casa esattamente come desideri. Ci sono molte attività rilassanti e divertenti da fare sull’isola. Pensa che potrai invitare i tuoi amici a visitare la tua isola o esplorare le loro in modalità multiplayer online.

Con il prezzo speciale di 48,99€ su Amazon, questo è il momento perfetto per unirti alla community di Animal Crossing: New Horizons e creare così, il tuo paradiso personale. Corri a prenderlo, con Amazon Prime avrai diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.