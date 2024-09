Anello smart Amazfit Helio, già in offerta a prezzo da sogno: risparmi il 43%

Tutti i parametri sotto controllo, ma con la discrezione che un normale smartwatch non può offrire. E’ questa la filosofia alla base degli anelli smart, una categoria di wearable che sta diventando sempre più popolare e apprezzata tra gli sportivi e, soprattutto, tra chi ha a cuore il proprio benessere.

In questo giovane e vivace nuovo segmento di mercato, a spiccare è la proposta di Amazfit. L’anello Amazfit Helio ha fatto il suo debutto solo di recente, ma su Amazon è già possibile acquistarlo ad un prezzo da sogno: appena 169€ invece di 299€, grazie ad un imperdibile e generoso sconto del 43%. L’offerta coinvolge tutte e tre le misure disponibili: 8, 10 e 12.

Realizzato in titanio e pesando solo 3,75 g, è progettato per essere comodo da indossare tutto il giorno, anche durante il sonno. Tra le caratteristiche principali ci sono il monitoraggio del sonno, delle fasi REM e della qualità della respirazione, oltre al controllo della frequenza cardiaca e della variabilità del battito (HRV), rendendolo ideale per valutare il recupero fisico.

L’anello offre resistenza all’acqua fino a 10 ATM, quindi adatto per nuotate o immersioni, e una durata della batteria fino a 4 giorni con una sola carica. È possibile abbinare l’Helio con l’app Zepp, che offre un’interfaccia intuitiva per monitorare l’attività fisica e il benessere, includendo funzioni come il readiness score e il monitoraggio dello stress. L’Helio integra anche un sensore EDA per valutare le risposte emotive e lo stress fisico, aggiungendo un ulteriore livello di monitoraggio della salute mentale.

Attualmente, l’Amazfit Helio Anello è disponibile con uno sconto del 43%, al prezzo di 169,90€, rispetto al prezzo originale di 299,90. Il nostro consiglio? Non farti assolutamente scappare questa offerta: rischia di terminare tra pochissimo.