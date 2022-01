Android TV sempre più diffuse: superati i 110 milioni di utenti

Nonostante Amazon e Roku continuino a dominare il segmento delle smart TV, anche le Android TV di Google starebbero guadagnando maggiore popolarità: si stima che la piattaforma abbia già superato il traguardo dei 110 milioni di utenti mensilmente attivi lo scorso anno.

Crescita senza freni per le Android TV

La notizia giunge direttamente da un portavoce di Google: il sistema operativo Android TV funziona su oltre 110 milioni di dispositivi nel mese. In altre parole, stiamo assistendo ad una crescita significativa in termini di popolarità e base di utenti. Nel maggio 2021, il gigante dei motori di ricerca aveva riportato “solo” 80 milioni di dispositivi attivi per la sua piattaforma: da allora quindi, si sono aggiunti oltre 30 milioni di nuovi apparecchi.

La maggior parte della crescita sembrerebbe provenire dal Chromecast con Google TV, così come dai modelli di TCL . Google riconosce un forte merito anche ai suoi partner: oltre 250 in tutto il mondo. La società aveva annunciato l'ultima versione del sistema operativo, Android TV 12, nel dicembre 2021. Tuttavia, al momento deve ancora essere rilasciato per molti dispositivi. Marchi come TCL, Sony ed Hisense hanno lanciato nuovi modelli di Android TV durante il CES 2022.