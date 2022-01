TCL punta forte sul gaming: annunciati i prossimi TV MiniLED a 144 Hz

TCL Electronics ha tenuto oggi una serie di eventi stampa virtuali, cogliendo l'occasione per fare una panoramica sui prossimi prodotti per la smart home, sugli ultimi dispositivi mobili e soprattutto sui nuovi Mini LED TV che strizzano l'occhio al popolo dei gamer.

TV TCL Mini LED 2022

Nel 2022, TCL compie un altro passo in avanti applicando la frequenza di aggiornamento di 144 Hz ai modelli premium della propria offerta di Mini LED TV. I display Mini LED 144 Hz trarranno un enorme beneficio dai tempi di reazione più veloci e dalla maggiore fluidità, offrendo ai giocatori un vantaggio importante soprattutto per i titoli multiplayer. Con oltre 1.000 zone local dimming, i TV TCL Mini LED 2022 offriranno una luminosità straordinaria, un contrasto sorprendente, rivelando ancora più dettagli per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

Dispositivi portatili e smart

TCL ha poi annunciato gli smartphone 30 XE 5G e 30 V 5G, dotati di tecnologia NXTVISION migliorata per immagini realistiche e immersive. Anche diversi nuovi tablet vengono lanciati in occasione dell’evento multi-category del brand: NXTPAPER 10s, TAB 8 4G e TCL TAB 10L. Inoltre, un trio di tablet progettati per i bambini come primo target della nuova gamma TCL TKEE: TCL TKEE MINI, MID e MAX. Non mancano i computer portatili, come il TCL BOOK 14 Go, e la nuova generazione di occhiali con display indossabili, TCL NXTWEAR AIR. Atteso anche il nuovo router LINKHUB 5G, continuando però a fornire soluzioni 4G di alta qualità con LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi.

TCL AI x IoT Smart Home

Gli utenti potranno accedere all’ecosistema TCL Home dal proprio TV premendo semplicemente un pulsante sul telecomando, gestendo in maniera immediata l'intrattenimento così come gli elettrodomestici e i dispositivi intelligenti. Oltre che tramite il TV, è possibile utilizzare l'app mobile TCL Home che consente di controllare i propri elettrodomestici intelligenti (come un purificatore d'aria o un robot aspirapolvere TCL), direttamente dal proprio smartphone.