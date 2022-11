Android ha problemi di sicurezza: un'app infetta genera account falsi

Ancora una volta gli utenti che hanno un dispositivo Android sono in pericolo. Il Play Store di Google non è di per sé un posto sicuro dove scaricare senza pensieri applicazioni per il proprio smartphone o tablet. Questo perché un ricercatore, esperto in cybersecurity, ha scovato un’altra app infetta al suo interno.

Con oltre 100.000 download, questa applicazione all’apparenza innocua e anche utile, genera account falsi una volta che è stata avviata. Il suo nome è Symoo e potrebbe ancora essere disponibile sul Play Store ufficiale di Google. Ad averla scoperta è stato il ricercatore Evina Maxime Ingrao.

Found new #Android #malware that read all the sms and send to a server 👀

A website sells account creations (Fb, Google..) it uses infected phones to make the registrations with auth sms 🥷🏻

N°1 in new sms app in Play Store in #India it has infected 100k+ people there 👾 pic.twitter.com/VH6DHWEG4y

— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) November 28, 2022